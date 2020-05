Rechtbank doet uitspraak in zedenzaak tramschutter

De rechtbank in Utrecht doet woensdagmiddag uitspraak in de zedenzaak tegen tramschutter Gökmen T. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden dat T. wordt veroordeeld voor verkrachting. Volgens de aanklager heeft T. het slachtoffer “onmenselijk vernederd”. Dat zou zijn gebeurd in juli 2017. De officier van justitie kon geen extra straf eisen, omdat T. al levenslang heeft.

T. werd in maart al veroordeeld tot de levenslange gevangenisstraf voor de tramaanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Bij die aanslag op 18 maart vorig jaar kwamen vier mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond.

T. was niet aanwezig bij de behandeling van zijn zedenzaak. Zelf heeft hij toegegeven seks met de vrouw te hebben gehad, maar hij ontkent haar te hebben verkracht. De vrouw eiste bijna 30.000 euro schadevergoeding, waarvan 27.500 euro smartengeld.

De verdachte zat in de verkrachtingszaak een tijd in voorarrest. Een week voor de tramaanslag kwam T. op last van het gerechtshof op vrije voeten. Volgens justitie waren er destijds geen signalen dat T. plannen had een ernstig misdrijf te plegen.