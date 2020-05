Vion: berichten uit Apeldoorn zeer verontrustend

Vleesverwerker Vion houdt rekening met het ergste. “De berichten uit Apeldoorn zijn zeer verontrustend. Naar wij hebben begrepen doet de politie onderzoek in onze vestiging in Apeldoorn of er mogelijk een of meerdere mensen zouden zijn die op de quarantainelijst van de vestiging van Groenlo zouden staan. Het is een uitstekende zaak dat de politie dit nu tracht vast te stellen. En onbegrijpelijk dat daar blijkbaar aanleiding voor is”, zegt een woordvoerder in reactie op het bericht dat de politie de slachterij in Apeldoorn woensdag heeft afgesloten.

Bij de slachterij waren achttien busjes met arbeidsmigranten aangekomen, die onderling niet voldoende afstand hielden, aldus het ministerie van Landbouw.

“Voor onze medewerkers en voor de regio is het van groot belang om te weten wat de feiten zijn. Die zijn nu ons nog niet duidelijk”, vervolgt de woordvoerder.

“Wij proberen van onze kant op dit moment na te gaan of wij kunnen bijdragen aan wat de feitelijke situatie is. Daarover zijn wij in contact met de Veiligheidsregio en politie. Laten we ook helder zijn hoe wij als Vion hierin staan: voor ons en voor onze medewerkers gelden dezelfde afspraken als voor ieder ander: als iemand positief is bevonden op het coronavirus dan ga je netjes in quarantaine en blijf je gedurende twee weken in quarantaine. Daar heeft iedereen zich aan te houden. Er is geen enkele uitzondering. Wij wachten nu de feiten af.”