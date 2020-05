Aantal gestrande reizigers in Marokko ‘stevig onder de 1000’

Het aantal gestrande Nederlandse reizigers in Marokko blijft gestaag dalen. De groep die nog in het Noord-Afrikaanse land vastzit, is gedaald “tot stevig onder de duizend”, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer.

Er zijn, sinds het land in maart op slot ging vanwege het coronavirus, volgens de bewindsman zes speciale vluchten geweest om Nederlanders terug te brengen. Marokko is het enige land waar nog een substantieel aantal Nederlanders vastzit.

Nadat Marokko zijn grens had gesloten, wilde het aanvankelijk buitenlanders niet laten vertrekken. Pas eind april begonnen de repatriƫringsvluchten weer. Andere EU-landen hadden te maken met hetzelfde probleem, benadrukte Blok.