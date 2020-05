Anderhalvemeter afstand op kantoor: hoe doe je dat?

Nu het ‘gewone’ leven langzaamaan op gang komt, de horeca bijna weer open mag en winkels en bedrijven hun deuren weer openen voor werknemers en consumenten, is iedereen druk in de weer om te voldoen aan alle eisen en maatregelen. Zolang er geen vaccin is tegen het coronavirus, moeten we anderhalve meter afstand houden. Hoe doen we dit met elkaar en zorg je als werkgever voor een coronaproof werkplek?

Terug naar kantoor

Het advies is nog steeds om zoveel mogelijk thuis te werken, maar er zal een moment komen dat steeds meer mensen hun weg terug naar kantoor of andere werkplek vinden. Dit geldt ook voor winkels en andere openbare ruimtes. Het is soms buiten al lastig om anderhalve meter afstand te houden, laat staan op een kantoor met veel mensen en bedrijvigheid. Vaak staan bureaus dicht bij elkaar en zijn de gangpaden smal. En hoe doen we dit in de kantine?

Transparant tafelzeil

Maak allereerst waar nodig gebruik van een afscheiding van plexiglas. Dit kan een scherm zijn, maar transparant tafelzeil kan ook worden ingezet, bijvoorbeeld in supermarkten, winkels en balies. Hiermee bescherm je je klanten en personeel tegen corona. Tafelzeil van TafelzeilOnline.com is hier geschikt voor. Ook op plekken waar gegeten wordt, zoals in de kantine of in een restaurant, kan gebruik worden gemaakt van transparant tafelzeil. Op kantoor is het mogelijk om doorzichtige schermen rondom afzonderlijke werkplekken te zetten, waardoor je zorgt voor een effectieve barrière tegen eventuele besmettingen. Hierdoor is het niet noodzakelijk om anderhalve meter afstand te houden. Ook op werktafels kan tafelzeil neergelegd worden voor de hygiëne.

Werkplek leeg laten

In deze tijd is het handig als medewerkers hun werkplek leeg laten. Zo kunnen er bureaus leeggemaakt worden om ervoor te zorgen dat ze op voldoende afstand staan. Om de afstand goed voor ogen te houden, is het nodig om markeringen op de vloer aan te brengen. Dit gebeurt ook in de supermarkten en op andere plekken. Met name op plekken waar het een uitdaging is om afstand te houden, zoals bij het koffieapparaat en in de kantine, is dit verstandig. We zoeken elkaar van nature graag op dus dit is een mooi geheugensteuntje.

Mondkapjes

Over mondkapjes lopen de meningen uiteen, zijn ze nou wel of niet nodig buiten de zorg? Het is belangrijk om mondkapjes op voorraad te hebben, want werknemers en personeel hebben sowieso mondkapjes nodig in het openbaar vervoer. Dit is verplicht vanuit het kabinet. Maar het kan ook zijn dat mensen zich er prettiger bij voelen. Het is in ieder geval niet nodig om je medewerkers te vragen om met mondkapjes te werken.

Risicogroepen

Ten slotte blijft het voorlopig belangrijk om een deel van je medewerkers thuis te laten werken, zodat het niet te druk wordt. Dit geldt zeker voor kantoren waar het lastig is om anderhalve meter afstand te houden en als mensen in de risicogroepen vallen. Het is mogelijk een schema op te stellen, waarbij de ene helft van de medewerkers thuis blijven en de anderen op kantoor. Heeft iemand klachten en zit hij of zij in een risicogroep? Dan kan je ze vragen om thuis te blijven.