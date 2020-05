Concertgebouworkest: symfonisch werk spelen kan weer

Het was even passen en meten, maar het Koninklijk Concertgebouworkest ziet kans om weer symfonische werken uit te voeren in het Concertgebouw in Amsterdam. Weliswaar met een beperkt gezelschap en nog even zonder publiek. Er is al gerepeteerd op de vloer van de zaal, maar het kan ook op het podium.

Op woensdag 3 juni om 20.15 uur wordt Beethovens Zevende symfonie gestreamd, uitgevoerd door 53 orkestleden. Op vrijdag 5 juni om 20.15 uur volgt een livestream van Dvořáks Achtste symfonie met 72 leden. Ze zitten 1,75 centimeter van elkaar, iets meer dan de 1,5 meter die verplicht is om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Zo kunnen ze zich net iets vrijer voelen, aldus een woordvoerder.

Symfonisch werk wordt, afhankelijk van de compositie, doorgaans gespeeld door formaties van ongeveer 40 tot 100 musici.

