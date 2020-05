De huizenmarkt in coronatijd: wel of niet kopen of verkopen?

Het coronavirus zorgt voor veel crisissen, maar voorlopig nog niet op de huizenmarkt. De eerste drie maanden van het jaar is de gemiddelde verkoopprijs van een woning blijven stijgen, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). Zowel potentiële huizenkopers als -verkopers lopen met veel vragen rond. Moet je wel of niet je huis verkopen of is het nu juist wel of niet verstandig om op huizenjacht te gaan?

Huizenprijzen

De helft van de huiseigenaren verwacht dat de huizenprijzen door de coronacrisis zullen dalen, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Maar wat is de invloed nu eigenlijk echt op de huizenmarkt? Ook tussen half maart en half april bleven de huizenprijzen stabiel, terwijl het aantal verkopen wel afnam. Dit was ook duidelijk op Funda, waar er vorige maand minder zoekopdrachten waren. Ook het aantal bezichtigingen daalde.

Nog steeds vertrouwen

Met name economen verwachten wel dat de huizenmarkt nog klappen gaat krijgen. Dit heeft met name te maken met onzekerheden over inkomsten. Ook wordt er gevreesd dat de markt nog in elkaar zal klappen. De meningen en verwachtingen lopen nogal uiteen, maar zoals het er nu uitziet, staan kopers nog steeds in de rij en gaan huizen regelmatig boven de vraagprijs weg. Er staan zelfs meer woningen te koop dan voor de coronacrisis. De consument lijkt het vertrouwen nog niet te hebben verloren.

Aanpassingen door corona

Je huis verkopen of een huis kopen in deze coronatijd vraagt om een aantal aanpassingen. Een digitale makelaar, 3D- bezichtigingen, niet te veel mensen in een koopwoning, op gepaste afstand blijven en goed handen wassen. Als je een huis gaat kopen, is het verder belangrijk om te kijken of de vaste woonlasten gedragen kunnen worden door je inkomen. Met name in deze tijd is dit een onzekere factor. Ook kan je alvast nadenken over hoe je je huis wilt inrichten en of je nieuwe meubels nodig hebt, zoals een eetbank, bed of eetkamertafel.

Nog even wachten

Wil je je huis verkopen, maar twijfel je toch of dit het juiste moment is? Dan is het een optie om heel even te wachten. Dit betekent niet dat er van uitstel afstel komt, maar dat je start met al het voorbereidende werk, zodat je straks, bijvoorbeeld na de zomer, met de echte verkoop aan de slag kunt gaan. Dan ziet de wereld er weer heel anders uit, alhoewel niemand uiteraard een glazen bol heeft.

Hypotheekrente

En hoe zit het met de hypotheekrente? Die loopt te midden van de coronacrisis behoorlijk op. Zo meldt de Hypotheker dat aanbieders van hypotheken de laatste tijd aanzienlijk meer rente zijn gaan rekenen, terwijl er bij huizenkopers en huizenbezitters juist veel vraag is naar het oversluiten en afsluiten van hypotheken.