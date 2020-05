Dwergvleermuis meest gespot bij vleermuistelling

De dwergvleermuis is de meest voorkomende soort vleermuis die in en rond Nederlandse huizen is gezien tijdens de voorjaarseditie van de vleermuistelling die afgelopen weekeinde is gehouden. Er deden een kleine 500 mensen mee aan de telling, maakte organisator De Zoogdiervereniging bekend.

Het was de derde keer dat de telling werd gehouden. In vergelijking met de voorgaande jaren verandert er weinig in de top vijf. Dwergvleermuizen zijn op plek 1 de meest geziene soorten, op flinke afstand gevolgd door de laatvlieger en de rosse vleermuis. Grootoorvleermuizen en watervleermuizen/meervleermuizen wisselen onderaan de lijst stuivertje op plek 4 en 5.

In Nederland komen achttien soorten vleermuizen voor. De dieren eten veel muggen en voor de tuinbouw schadelijke insecten en zijn daarom belangrijk voor de biodiversiteit. In een gebied waar veel vleermuizen vliegen is het volgens natuurorganisatie goed met de natuur goed gesteld.

Nederlandse vleermuizen dragen geen coronavirus bij zich. Vleermuizen wonen in spouwen, onder dakpannen, op zolders en in holle bomen. De dieren zijn bijna alleen in de schemering te zien. De najaarseditie van de vleermuistuintelling is dit jaar op 29 en 30 augustus.