Haagse raad draagt nieuwe burgemeester voor

De half miljoen inwoners van Den Haag horen donderdag wie hun nieuwe burgemeester moet worden. De gemeenteraad kiest in een besloten vergadering wie wordt voorgedragen. Zijn of haar naam wordt daarna naar buiten gebracht. Vanwege het coronavirus is de bijeenkomst niet in het stadhuis, zoals gebruikelijk, maar in Theater Diligentia.

De vergadering begint om 19.30 uur. Achter gesloten deuren deelt de vertrouwenscommissie zijn oordeel met de gemeenteraad. Daarna kiezen de raadsleden wie ze aanbevelen als nieuwe burgemeester. Daarna gaan de deuren open en wordt de naam van de voorgedragen kandidaat bekendgemaakt.

De aanbeveling van de raad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken. De ministerraad kiest uiteindelijk de nieuwe burgemeester, die daarna door koning Willem-Alexander wordt benoemd en door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland wordt be√ędigd.

De voorgedragen persoon moet de opvolger worden van Pauline Krikke. Zij stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp tijdens de jaarwisseling. Sinds haar vertrek neemt oud-minister Johan Remkes waar als burgemeester van Den Haag. De nieuwe burgemeester moet op 1 juli aan de slag gaan.

Voor de functie hadden 23 mensen gesolliciteerd. Twee mensen hadden hun sollicitatie zelf naar buiten gebracht, omdat ze vinden dat het proces openbaar moet zijn. Een van hen is gemeenteraadslid, oud-wethouder en oud-Kamerlid Richard de Mos, die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van ambtelijke corruptie. De ander is Bert Blase, oprichter van hervormingsbeweging Code Oranje en momenteel waarnemend burgemeester van Heerhugowaard.