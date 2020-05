Radiozender 3FM viert opening horeca met uitzending vanaf terras

Radiozender NPO 3FM staat op een speciale manier stil bij de heropening van de horeca op 1 juni. 3FM-dj’s Rob Janssen, Olivier Bakker, Kevin van Arnhem en Vera Siemons maken die dag liveradio vanaf een terras in Leiden om te vieren dat de coronamaatregelen zijn versoepeld.

Onder het genot van een drankje mag het terraspubliek verzoeknummers aanvragen en worden ze getrakteerdop liveoptredens van onder anderen Dave Budha en Tim Dawn. Ook gaan de dj’s in gesprek met bezoekers.

Het 3FM Terrastival begint maandag om 12.00 uur, wanneer in heel Nederland de horeca weer opengaat, en eindigt om 22.00 uur ’s avonds. De live-uitzending is te horen op NPO 3FM, via 3fm.nl en de 3FM-app.