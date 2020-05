Actie levert half miljoen mondkapjes voor ziekenhuizen op

In achttien ziekenhuizen hebben medewerkers afgelopen week mondkapjes ontvangen van de actie Doneer een Mondkapje. In totaal zamelde een groep ondernemers uit Hoorn ruim 650.000 euro in, goed voor 500.000 hoogwaardige en gecertificeerde mondkapjes.

Daarvan zijn er al 300.000 afgeleverd. Op vrijdag ontvingen het AMC, de VU en het OLVG in Amsterdam de beschermingsmiddelen. De actie gaat nog langs zo’n twaalf Nederlandse ziekenhuizen. Inmiddels zijn de organisatoren wel gestopt met het inzamelen van geld, omdat volgens hen het “ergste coronaleed is geleden”.

“De actie Doneer een Mondkapje toonde Nederland van haar mooiste kant. Meelevend en bereidwillig. Voor ons als organisatie onbetaalbaar mooi om mee te maken. Namens al onze helden in de zorg: bedankt!”, aldus de organisatoren. De actie wordt onder meer ondersteund door Deen supermarkten, Action en Fasten.