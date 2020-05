Brief burgemeesters aan Duitsers: blijf thuis met Pinksteren!

Namens alle vijftien burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg heeft voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg Noord vrijdag een brief geschreven waarin Duitsers wordt gevraagd om met Pinksteren niet naar Limburg te komen. De open brief is gestuurd naar Duitse regionale media.

Scholten, tevens burgemeester van Venlo, dankt de Duitsers dat ze gehoor hebben gegeven aan een eerdere oproep om met Hemelvaart niet in Limburg te komen winkelen. Scholten toont zich “blij en dankbaar dat u niet met velen bent gekomen”. Hij wijst op het gevaar van verspreiding van het coronavirus als te veel mensen dicht bij elkaar komen.

“We hopen dat u dit nog even kunt volhouden”, schrijft hij. “Want ook het komende pinksterweekend zal de verleiding groot zijn Noord- en Midden-Limburg te bezoeken – iets waarover we ons onder normale omstandigheden zouden verheugen. We vragen u echter als buur naar buur, om niet te komen als het niet echt nodig is.”

De Veiligheidsregio maakt later vrijdag bekend welke maatregelen met Pinksteren genomen worden om de dan gebruikelijke Duitse drukte in Venlo en Roermond in te tomen. Met Hemelvaart ontstonden er met name bij de Designer Outlet in Roermond rijen wachtende Duitse koopjesjagers, zowel voor de ingang van het merkendorp als voor de winkels zelf.