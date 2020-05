FNV ziet af van kort geding over meerpersoonscellen

De FNV trekt het kort geding in dat de bond onlangs had aangespannen over meerpersoonscellen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De bond wilde dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) tijdens de coronacrisis zou stoppen met de meerpersoonscellen, omdat daar de 1,5 meterregel niet kon worden gehandhaafd.

Maar DJI meldt dat er op dit moment geen coronabesmettingen meer binnen de justitiële inrichtingen zijn. “Daarmee is er geen spoedeisend belang meer voor een kort geding tegen meerpersoonscellen”, zegt FNV-bestuurder Yntse Koenen, die dat “goed nieuws” noemt. “Toen we het kort geding indienden was er sprake van meerdere besmettingen. Er was zelfs een collega gestorven aan de gevolgen van corona.”

Volgens de FNV heeft DJI het aantal meerpersoonscellen inmiddels teruggebracht van 30 procent naar 10 procent en zijn er verschillende beschermende maatregelen genomen. Ook zal er worden getest bij klachten.