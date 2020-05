Horeca kijkt uit naar maandag

De kroegen en eetcafés in ons land kijken uit naar maandag. Dan mogen ze onder voorwaarden weer open. Overal worden de laatste voorbereidingen getroffen om gasten te ontvangen. Wie de kroeg in wil, moet reserveren. En daarmee loopt het storm, laat Café In den ouden Vogelstruys aan het Vrijthof in Maastricht vrijdag weten. “De reserveringen lopen als een trein”, aldus eigenaar Henri Hochstenbach.

Maximaal dertig mensen mogen het café in, maar niet overal is er zo veel ruimte. Zo kan café De Deut aan de Koningsstraat in Nijmegen binnen maar twintig mensen kwijt. Meer ruimte is er niet, laat de uitbater weten. De Deut hoopt vrijdagmiddag met reserveringen te kunnen beginnen.

Bijna iedereen moet flink inleveren op het aantal klanten als gevolg van de 1,5 metermaatregel. De Deut gaat van 150 naar in totaal 60 stoelen binnen en op het terras, 35 procent van de normale capaciteit. De zaak bekijkt de komende week of openhouden van de kroeg wel rendabel is, zei de uitbater vrijdag. “We gaan het proberen’’, zei hij.

Op veel plaatsen werkt de gemeente mee met uitbreiding van de terrassen, zodat de horeca de ruimte krijgt om mensen te ontvangen. Zo staat in Roermond bijna het hele Munsterplein vol tafeltjes op keurig afgemeten afstand van elkaar. Voor het eerst mogen de terrasjes aan het Vrijthof in Maastricht voor langere tijd gebruikmaken van het plein zelf. Dat kon tot nog toe eigenlijk alleen bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld als André Rieu er optrad. In Rotterdam bestaat zelfs de mogelijkheid om terrasjes te verdubbelen zonder vergunning, zei een woordvoerster van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ook Groningen en Utrecht voeren volgens haar een welwillend beleid.

Maar met name de kleinere kroegen zonder of met kleine terrasjes zijn niet echt geholpen met de nieuwe maatregel vanaf 1 juni. “Sommigen blijven dicht”, zei de woordvoerster van KHN. “Kleinere zaken vragen zich af of het wel rendabel is om open te gaan.”

Zorgen zijn er wel bij verslavingsinstelling Jellinek. “We hopen niet dat mensen drinken gaan inhalen”, zei een woordvoerster van Jellinek. “Dat is slecht voor de gezondheid en kan leiden tot verslaving.” Volgens haar komen veel mensen echter voor de gezelligheid. “Bovendien is het horeca-ondernemers bij wet verboden om te schenken aan mensen die beschonken zijn”, voegde ze daaraan toe.

Door de sluiting van de horeca konden mensen alleen thuis alcohol drinken. “Maar we zien geen toename van het aantal mensen met een hulpvraag”, zei de woordvoerster van Jellinek.