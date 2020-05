Maatregelen tegen komst Afrikaanse varkenspest naar Nederland

Varkenshouders, provincies, natuurorganisaties en het ministerie van Landbouw hebben zestien aanbevelingen gepresenteerd om de komst van Afrikaanse varkenspest naar Nederland te voorkomen. Varkenshouders moeten hygiënemaatregelen treffen en het aantal wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden moet worden teruggebracht.

Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. “Het is gelukt om, ondanks de complexiteit en soms uiteenlopende belangen, tot consensus te komen”, schrijft de bewindsvrouw over het team dat zich over de kwestie boog. Van de voorgestelde maatregelen zijn “sommige acties al in gang gezet”. Sommige moeten nog starten.

Varkenshouders en erfbetreders moeten worden voorgelicht over de pest en bioveiligheid. Daarnaast moet er een betere methode komen om het aantal wilde zwijnen in Nederland te kunnen vaststellen, bevelen de organisaties aan.

België kondigde vorige maand aan dat het land na meer dan anderhalf jaar eindelijk verlost lijkt te zijn van de varkenspest. Uit angst voor besmetting bij gehouden varkens of wilde zwijnen riep Schouten betrokken organisaties in juni vorig jaar bijeen om een overzicht te maken van maatregelen om de Afrikaanse varkenspest uit ons land te houden.