Man aangehouden na mishandeling van twee handhavers in Arnhem

De politie heeft een 19-jarige man uit Velp aangehouden die twee handhavers van de gemeente Arnhem zou hebben belaagd. Een van de handhavers raakte bij de mishandeling lichtgewond en moest ter controle naar het ziekenhuis, maakte de politie vrijdag bekend.

Het gebeurde op het Willemsplein in Arnhem. Burgemeester Ahmed Marcouch noemt het “een lafhartige daad die alle perken te buiten gaat”. Hij roept omstanders die iets gezien hebben op om contact op te nemen met de politie.

“Blijf van handhavers af”, zegt Marcouch. “De impact van geweld is groot, dat merk je meteen als je ze spreekt. Het is goed dat de vermoedelijke dader is gepakt.”