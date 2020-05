Minderjarigen aangehouden voor steekincident Amsterdam

De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden voor een steekincident afgelopen woensdag in Amsterdam. Op Huigenbos in Zuidoost werd toen iemand belaagd en gestoken met een groot mes door een groep jongens.

Het slachtoffer is niet aanspreekbaar en ligt nog in het ziekenhuis. De verdachten zijn woonachtig in Diemen en Amsterdam. Bij een van hen is een vuurwapen in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of het om een echt vuurwapen gaat.

Eerder hield de politie een andere verdachte aan op basis van een signalement dat een getuige aan de politie had gegeven. Deze jongen bleek echter niets met het incident te maken te hebben en is geen verdachte meer in de zaak.