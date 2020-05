Ook leden Metropole Orkest spelen weer samen

Het Metropole Orkest komt binnenkort weer samen voor optredens, zij het nog niet in de volledige bezetting en niet voor een lijfelijk aanwezig publiek.

Onder de titel Metropole Studio Sessions geeft het orkest onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley drie live concerten vanuit het eigen honk in Hilversum.

De concerten zijn tegen vergoeding online te bekijken via computer, mobiele telefoon, Chromecast of Apple TV.

Op 3 juni is het eerste concert: I’ve got the world on a string, een zeer divers programma waar onder meer werk te horen is van de oprichter van het orkest, Dolf van der Linden.

Het Koninklijk Concertgebouworkest liet donderdag al weten kans te zien om weer symfonische werken uit te voeren in het Concertgebouw in Amsterdam. Ook met een beperkt gezelschap en voorlopig zonder publiek.