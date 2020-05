Religieuze diensten starten langzaam weer op

Net als bijvoorbeeld bioscopen en theaters openen maandag ook veel gebedshuizen hun deuren na de wekenlange sluiting vanwege de coronacrisis. Het kabinet acht het verantwoord, op advies van experts van het Outbreak Management Team, dat ze vanaf 1 juni weer maximaal dertig mensen toelaten.

Een maand later, per 1 juli, wordt dat aantal opgeschroefd en mogen honderd bezoekers bij religieuze bijeenkomsten zijn. Voorwaarde is wel, net als met andere versoepelingen die het kabinet voor ogen heeft, dat het aantal nieuwe besmettingen niet sterk stijgt voor die tijd.

Religieuze bijeenkomsten waren sinds het begin van de coronacrisis toegestaan met maximaal dertig mensen, maar veel gebedshuizen kozen er in overleg met het kabinet voor dat toch niet te doen. Nu een aantal coronamaatregelen wordt versoepeld, vinden de verschillende religieuze koepelorganisaties het daar ook tijd voor.

“Behoedzaam vieren van geloof, is het nieuwe uitgangspunt”, zeggen het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Boeddhistische Unie en de Hindoeraad vrijdag in een gezamenlijke verklaring.

Op zondagochtend zullen voortaan de kerkklokken weer luiden en ook deze maandag, tweede pinksterdag, al. Dan wordt in veel kerken een dienst gehouden om de uitstorting van de Heilige Geest te herdenken, het begin van de christelijke kerk.

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) wijst op de protocollen die zijn ingesteld. Zo wordt gemeentezang afgeraden vanwege het besmettingsgevaar en is het ook niet de bedoeling dat meerdere groepen van dertig personen in verschillende zalen van hetzelfde kerkgebouw samenkomen. En natuurlijk blijft het zaak om 1,5 meter afstand te houden. Volgens de PKN “biedt het protocol een belangrijk handvat, maar is het niet allesomvattend. De situatie in iedere gemeente en elk kerkgebouw is tenslotte anders”.

Het kerkbezoek zal onwennig zijn na maanden waarin er geen publieke vieringen waren. Dat verwachten ook de bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. In een brief aan gelovigen stellen ze de vraag: “Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?” Een antwoord op die vraag zullen kerkgangers pas maandag, tweede pinksterdag, kunnen geven.

Toen vaststond dat de voorgenomen versoepelingen van het kabinet per 1 juni ook zouden gelden voor kerken, hebben de bisschoppen gezamenlijk een eigen protocol voor de vieringen vastgesteld en verspreid. “Een novum in de geschiedenis dat er bijna drie maanden geen publieke vieringen konden plaatsvinden”, zo noemen de bisschoppen het in hun ‘pinksterbrief’.

“De afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, verlies van werk of onderbreking van de studie. Geen kerkgang en geen sacramenten, maar onlinevieringen en beperkt pastoraal bezoek. We leefden op afstand van elkaar.”