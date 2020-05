Staatsbosbeheer sluit deel Biesbosch om drukte

Staatsbosbeheer sluit een aantal kreken in het Brabantse deel van de Biesbosch dit pinksterweekeinde af. De dienst roept recreanten op om de Biesbosch zoveel mogelijk te mijden, omdat het veel te druk is in het kwetsbare natuurgebied.

Volgens boswachter Jacques van der Neut was het op Hemelvaartsdag drukker dan ooit in het watergebied. Er trokken honderden pleziervaartuigen door de Biesbosch. Aangezien de meeste botenverhuurders rond de Biesbosch voor komend weekeinde al volgeboekt zijn, lijkt Pinksteren minstens zo druk te worden.

De dagjesmensen lieten veel afval achter en op diverse plekken gingen wildkampeerders aan wal. Speedboten veroorzaakten herrie. De vele vaarbewegingen veroorzaken ook schade aan de oevers. En het is broedseizoen in het nationaal park, aldus Van der Neut. Soorten als futen en ijsvogels zijn nu extra kwetsbaar en ook het waterleven in de smalle kreken wordt verstoord door te hoge recreatiedruk.

Toezichthouders controleren komend weekeinde bij de afzettingen. Kanovaarders zijn wel welkom, aldus Staatsbosbeheer.