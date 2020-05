Twee doden door spookrijder bij frontale botsing op de A12

Op de A12 bij Maarsbergen zijn vrijdagochtend twee personen omgekomen bij een ernstige botsing tussen twee auto’s. Er lijkt sprake te zijn geweest van een spookrijder, zegt de politie. Of er meer doden of gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend.

De weg is afgesloten richting Arnhem. Verkeer wordt omgeleid via de A30, A1, A28 en A27. De andere kant op, richting Utrecht, zijn twee rijbanen afgesloten voor de hulpdiensten, meldt Rijkswaterstaat. De ANWB gaat ervan uit dat de weg om 12.00 uur weer open is.

De A12 was pas sinds 04:00 op vrijdag weer volledig open bij Utrecht. Vanaf donderdagmiddag waren twee rijbanen dicht ter hoogte van Woerden door een ongeluk waar het asfalt bij beschadigd raakte. De weg was afgesloten voor een spoedreparatie.