Weer minder sterfgevallen dan normaal in deze tijd van het jaar

Het aantal sterfgevallen was vorige week wederom lager dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Vorige week kwamen naar schatting 2750 mensen te overlijden. Daarmee is het aantal sterfgevallen zo’n 50 lager dan normaal en vergelijkbaar met een week eerder. Het komt vaker voor dat een sterftepiek – zoals recentelijk als gevolg van het nieuwe coronavirus – juist wordt opgevolgd door een dal. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).