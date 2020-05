FNV verzamelt klachten en ervaringen horecamedewerkers

Vakbond FNV Horeca heeft zaterdag een meldpunt geopend waar horecamedewerkers hun ervaringen en klachten kunnen delen over hun werkomstandigheden in de horeca vanaf komende maandag. Die dag openen om 12.00 uur veel horecagelegenheden hun deuren weer. De zaken moesten dicht vanwege het coronavirus.

De FNV houdt hiermee in de gaten of medewerkers vinden dat ze veilig en gezond hun werk kunnen doen. Ook geeft de vakbond op de site tips over veilig werken.

FNV Horeca hoopt met het meldpunt dat horecamedewerkers hun -zowel positieve als negatieve- ervaringen met werken in de horeca in coronatijd delen. De vakbond wil aan de hand van de meldingen goede voorbeelden maar ook verbeter- en zorgpunten verzamelen en deze met werkgevers en de overheid delen.

De bond hoopt met het meldpunt dat bevindingen meegenomen worden in de besluitvorming over de situatie vanaf 1 juli wanneer in de horeca het maximale gastenaantal verhoogd wordt van 30 naar 100.