Onderzoek: geen misstanden bij Toneelgroep Oostpool

Onderzoek naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij Toneelgroep Oostpool heeft uitgewezen dat er geen machtsmisbruik of seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden. Dat meldt de raad van toezicht die een extern onderzoeksbureau had ingeschakeld, nadat in maart klachten binnenkwamen van vier oud-medewerkers en stagiaires over de artistiek directeur Marcus Azzini.

De zaken zouden zich hebben afgespeeld tussen 2011 en 2015. Maar het bureau Bezemer & Schubad concludeert na gesprekken met Azzini en de melders dat van machtsmisbruik of seksuele intimidatie geen sprake is geweest. Wel doet het bureau aanbevelingen voor een veiligere en professionelere cultuur.

“Ik wil mij niet verschuilen achter de conclusies van het rapport. Want los van wat mijn intenties zijn geweest, mijn gedrag heeft wél aanleiding gegeven voor deze meldingen. En dat spijt me”, reageert Azzini in een verklaring op de website van Oostpool. “Om die reden heb ik ook steeds het onderzoek ondersteund en ook alle medewerking verleend.”

Voorzitter van de raad van toezicht, Karen Verkerk, pleit voor transparantie en meldt dat de artistiek directeur is aangesproken “op de personele verantwoordelijkheden die samenhangen met zijn functie en positie”. “Het onderzoek heeft geen misstanden aangetoond, maar bij alle betrokkenen is een grote behoefte om zo transparant mogelijk om te gaan met deze situatie. Dat Marcus naar voren stapt geeft daar blijk van.”