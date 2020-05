In Amsterdam-West heeft vrijdagavond vlak voor middernacht een steekpartij plaatsgevonden in een metro. Het incident vond plaats op metrohalte Jan van Galenstraat.

De politie is op zoek naar de verdachte. Het slachtoffer had de metrohalte ook verlaten, maar werd via zijn bloedspoor aangetroffen in de buurt van een ziekenhuis. Het slachtoffer was aanspreekbaar, aldus de politie.