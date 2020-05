Striptekenaar Eric Schreurs (‘Joop Klepzeiker’) overleden

Striptekenaar Eric Schreurs, maker van de bekende stripreeks rond de cultfiguur Joop Klepzeiker, is vrijdag in zijn woonplaats Leiden overleden, waar hij in 1958 ook werd geboren. Dat bevestigen twee van zijn goede vrienden, Boris Kousemaker van stripwinkel Lambiek in Amsterdam en striptekenaar Guido van Driel.

Met de veelgelezen strips van Klepzeiker, onder meer gepubliceerd in Nieuwe Revu, maakte hij in de jaren 80 furore. In 2002 ontving Schreurs de prestigieuze Stripschapprijs voor zijn gehele oeuvre, volgens Van Driel naar de mening van de ontvanger “veel te laat”.

Van Driel noemt Schreurs “een geweldige tekenaar die van de Klepzeiker-reeks krankzinnige hoeveelheden verkocht. Hij is er zelfs even miljonair door geworden en heeft er grote hoogten door bereikt. Hij was er ook wel trots op, al vond hij het jammer dat zijn andere werk, zoals Dick van Bil, veel minder aandacht kreeg”. Schreurs maakte in de Klepzeiker-reeks negentien delen.

Kousemaker, die Schreurs heeft opgenomen in de Comiclopedia van belangwekkende striptekenaars, stelt dat van de Klepzeiker-boeken er meer dan een miljoen zijn verkocht. De strip wordt gekenmerkt door veel smerigheid, naar zijn zeggen “zoals in de hoogtijdagen van de smerigheid van Amsterdam en de Wallen in de jaren 80. Hij maakte walgfun, zoals ik dat noem. Te pas en te onpas lagen overal hondendrollen op de stoep, hij tekende dikke vrouwen van plezier met uitvergrote lippen en borsten, allemaal heel erg over de top”. Kousemaker noemt hem tekentechnisch een meester. “Het kostte hem nauwelijks moeite.”