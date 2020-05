Beau en Jinek ook in najaar eerder op de buis

De talkshows Beau en Jinek gaan ook na de zomer niet terug naar de oude tijd van 22.30 uur. RTL gaat beide programma’s in het najaar uitzenden om 22.00 uur, bevestigt de zender na berichtgeving van De Telegraaf.

Sinds de coronacrisis worden de programma’s eerder op de avond uitgezonden dan vorig seizoen. Zowel het programma Beau, dat drie weken geleden aan zijn tweede reeks begon, als Jinek zijn verhuisd naar 21.30 uur. Beide talkshows gaan wel een half uur langer door.

Volgens een woordvoerder van RTL bestond het idee om de programma’s naar voren te halen al langer. “Nu het vanwege corona toch al vervroegd is, werd de discussie opnieuw aangewakkerd”, zegt een woordvoerder. Het nieuwe tijdstip zou beter passen bij de wens van de kijker. “Het is een kwestie van inzicht en gevoel. Zo willen we de kijker beter tegemoetkomen.”

Wanneer de nieuwe seizoenen van beide talkshows beginnen, is nog niet bekendgemaakt.