Zwaargewonde na mogelijke explosie in Haarlem

In Haarlem is een bewoner van een woning aan de Vrijheidsweg ernstig gewond geraakt na een mogelijke explosie. Het incident in het zuidoosten van de stad vond rond 01.20 uur plaats. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis maar was wel aanspreekbaar, aldus de politie.

In de buurt van de woning is een verdachte, die kort na de “zeer luide knal” was weggerend, op basis van een signalement aangehouden. “Het zou brandstichting kunnen zijn en de verdachte wordt verdacht van mishandeling of poging tot doodslag”, aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens buurtbewoners is er een vuurwerkbom bij de woning naar binnen gegooid, meldt het Haarlems Dagblad. De knal zou zelfs in de plaatsen rondom Haarlem gehoord zijn.