Grapperhaus: demonstratie op de Dam echt buiten de perken

De drukke demonstratie op de Amsterdamse Dam van maandag ging “echt buiten de perken”. Dat is “pijnlijk voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden”, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

Ook Grapperhaus wijst erop dat het aan burgemeester Femke Halsema, samen met politie en justitie, was de betoging te beletten of op te breken. “Het demonstratierecht is een grondrecht, maar er moet ten alle tijde wel 1,5 meter afstand gehouden worden”, onderstreept de minister.

De verontwaardiging over de betoging van ongeveer 5000 mensen, die op het plein in de hoofdstad te dicht samendromden, is groot. Veel critici wijzen naar Halsema.