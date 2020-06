Halsema: had alleen met harde hand kunnen optreden

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zegt dat ze maandag niet heeft ingegrepen bij de demonstratie tegen het politiegeweld tegen zwarten in Amerika op de Dam in Amsterdam omdat ze dit alleen op een harde en gewelddadige manier had kunnen doen.

“Er was geen enkele verwachting dat het tot deze proporties zou aanzwellen, daar was de politie niet op voorbereid”, aldus Halsema in het televisieprogramma Op1. “We hadden ze met harde hand moeten verwijderen van een plein. Ik vond dat niet verantwoord. Het is ook voor mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Ben ik er gelukkig mee, nee. Ondanks alle informatie die verzameld was na overleg met de politie, was dit aantal niet verwacht. We staan als autoriteiten voor een duivels dilemma. Mensen staan vreedzaam te demonstreren en hadden mondkapjes om. Als ik het had kunnen voorzien, dan hadden we ze graag weggeleid.”

Halsema kreeg veel kritiek van politici en burgers op het feit dat ze de grote demonstratie niet heeft ontbonden. Volgens haar had de organisatie voor de demonstratie maar een paar honderd mensen aangekondigd.