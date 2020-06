Laatste Frontberichten trekt 528.000 kijkers

De laatste aflevering van het programma Frontberichten heeft zondagavond 528.000 kijkers getrokken. Het programma op NPO 1 was daarmee het tiende best bekeken van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Frontberichten ontstond eind maart en bracht de verhalen over de coronacrisis van Nederlanders in vitale beroepen als hulpverleners, huisartsen, schoonmakers, en politieagenten via vlogs. Het BNNVARA-programma was een hit en trok aanvankelijk gemiddeld een miljoen kijkers. De laatste weken, waarin het programma verhuisde van elke doordeweekse avond naar het weekend, trokken de vlogs zo’n half miljoen kijkers. Het programma is genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf.

De meeste mensen, ruim twee miljoen, keken zondag naar het NOS Journaal van 20.00 uur. De derde Boer zoekt vrouw special was met net iets meer dan twee miljoen kijkers als tweede het populairst. Het brons is voor Dragons Den, waar ruim 1,2 miljoen mensen op afstemden.