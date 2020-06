Opnieuw prijs voor onderzoek toeslagenaffaire

Voor hun onderzoek naar de toeslagenaffaire rond de kinderopvang hebben Pieter Klein (RTL Nieuws) en Jan Kleinnijenhuis (Trouw) opnieuw een prijs gekregen. De twee zijn winnaars geworden van de journalistieke prijs de Tegel in de categorie onderzoek. Eerder werd het duo gekozen tot Journalist van het Jaar 2019.

Ouders werden door de Belastingdienst onterecht beoordeeld als fraudeur en moesten soms tienduizenden euro’s aan toeslagen terugbetalen. Vanwege de kwestie stapte staatssecretaris Menno Snel van Financiën vorig jaar op. “We zijn blij dat we gewonnen hebben, er waren hele mooie nominaties dus we hadden het niet verwacht. Het was heel hard werken en het onderwerp staat goed op de kaart”, reageerde Jan Kleinnijenhuis.

In de categorie achtergrond ging De Tegel naar de NRC-redacteuren Clara van der Wiel en Hugo Logtenberg voor hun verhaal over een angstcultuur op de universiteit. “We zijn ontzettend blij!”, aldus Hugo Logtenberg. “Het heeft ons een half jaar gekost om het verhaal te maken en vertrouwen te kweken. We waren een heel fijn team samen”.