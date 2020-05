Oproep: steek vanavond kaarsje op voor coronaslachtoffers

Slachtoffers die zijn overleden door het coronavirus worden maandagavond herdacht in een speciale aflevering van het tv-programma Voor wie steek jij een kaarsje op? KRO-NCRV roept iedereen in Nederland op om tijdens de uitzending een kaarsje aan te steken, voor het raam, op het balkon of in de tuin.

“We herdenken de levens die het virus heeft geëist. We staan stil bij de lege plekken”, aldus de omroep. “Wie waren deze mensen en hoe zag hun leven eruit, hoe gaan ze herinnerd worden en wie laten ze achter? “

Tijdens de coronacrisis zijn tot nu toe al duizenden Nederlanders min of meer in stilte begraven. Bij hun uitvaart mochten maar enkele genodigden zijn, uit angst dat die elkaar zouden besmetten.

Het officiële aantal doden in Nederland door het coronavirus is opgelopen tot bijna 6000.

Voor wie steek jij een kaarsje op? wordt gepresenteerd door Anita Witzier en is maandag, tweede pinksterdag, vanaf 20.25 uur te zien op NPO 2.