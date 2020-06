Veel kritiek op Halsema wegens grote demonstratie op de Dam

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam krijgt op social media veel kritiek te verduren, omdat ze maandag een grote demonstratie van zo’n 5000 personen op de Dam liet doorgaan, ondanks de coronamaatregel afstand te houden.

“Ik ben flabbergasted dit is nu op de Dam. Niets geen telelensfoto’s gewoon stampensvol. Hier mag ik de komende weken weer harder voor gaan werken als arts. Triest, ik ben echt kapot verdrietig”, schrijft een arts. “Ik vind dit een dikke ‘fuck you’ naar mensen die werken in de zorg en naar de familieleden van verpleeghuisbewoners”, schrijft iemand. Ook zijn twitteraars boos op Halsema. “Als je dit toelaat, moet je aftreden”, oordeelt een twitteraar. Ook veel politici uitten hun ongenoegen.

Aanleiding voor de woede is een uitspraak van Halsema voor tv-zender AT5 dat ze geen reden zag om de demonstratie te ontbinden. “De 1,5 meter wordt niet altijd in acht genomen. Maar demonstratievrijheid is een heel groot goed. De driehoek ziet geen grond om de demonstratie te ontbinden. Daarvoor is de demonstratie te belangrijk en bovendien zijn de mensen zelf verantwoordelijk”, zei ze.

Duizenden betogers, veelal met mondkapjes, hadden zich maandag rond 17.00 uur op en rond de Dam verzameld om te protesteren tegen wat zij noemen het politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU. De politie was aanwezig en sprak mensen aan op de corona-regels. Een woordvoerder van de politie zei dat de betoging vreedzaam verliep.

De organisatie had van te voren tegen de gemeente gezegd rekening te houden met 250 tot 300 betogers, zei een woordvoerster van de gemeente. Er was van te voren geen limiet gesteld aan het aantal betogers. Volgens haar was het de verantwoordelijkheid van de organisatie en de deelnemers om de 1,5 meter in acht te nemen. De betogers droegen wel bijna allemaal mondkapjes, zoals vooraf was gevraagd.

Aanleiding voor het protest was de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed. Dit leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden.

De betogers hadden borden mee met daarop teksten als “Black lives matter”en The future is coloured”. Ook diverse bekende Nederlanders onder wie Georgina Verbaan, Halina Reijn en Hadewych Minis deden mee aan de demonstratie. De demonstratie was een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL.

Ook in tal van andere hoofdsteden werd maandag gedemonstreerd tegen het politiegeweld tegen zwarten. Ook in Maastricht was een kleine bijeenkomst.