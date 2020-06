Actiegroep roept Dam-betogers op zoveel mogelijk thuis te blijven

Het collectief Kick Out Zwarte Piet, een van de initiatiefnemers van de betoging, roept mensen die maandagavond op de Dam protesteerden toch op de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven. In een verklaring roept de organisatie “alle aanwezigen op om de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven. We roepen de aanwezige mensen tevens op om, wanneer er zorgen zijn dat je mogelijk besmet bent, je te laten testen via de nieuwe corona-hulplijn”.

Op het protest op het plein in Amsterdam kwamen duizenden mensen af, waardoor de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, acht de kans “zeer reĆ«el” dat er onder de betogers ook coronapatiĆ«nten waren.

Kick Out Zwarte Piet zegt “overdonderd” te zijn door het grote aantal mensen op de Dam. De demonstratie heeft ook bij veel mensen voor grote verontwaardiging gezorgd. Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, staat ook onder druk. Veel mensen vinden zelfs dat ze moet aftreden, omdat ze maandag verzuimde in te grijpen.