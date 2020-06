Burgemeesters weer bijelkaar voor overleg coronamaatregelen

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s komen dinsdagavond bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio’s.

Ze blikken onder meer terug op het afgelopen Pinksterweekeinde. Vanaf maandag, Eerste Pinksterdag, mogen terrassen weer open en ook musea, bioscopen en theaters ontvangen weer publiek ontvangen.

De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, zei maandag “vooral gezelligheid terug te krijgen uit de 25 veiligheidsregio’s” bij de heropening van de horeca en de terrassen. Volgens hem is de horeca dan ook rustig van start gegaan.

De tweede pinksterdag is volgens hem niet heel veel anders verlopen dan de andere vrije dagen in dit voorjaar. “De openstelling van de horeca verliep rustig, maar opvallend is dat ook nu weer veel mensen naar het strand, naar parken en recreatiegebieden zijn getogen. Soms hebben we maatregelen moeten nemen, zoals rond recreatiegebieden en outletcentra.”

Ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg zijn bij het beraad dinsdagavond.