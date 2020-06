Corona bij 18 medewerkers van Vion in Boxtel

18 van de 105 medewerkers van vleesverwerkingsbedrijf Vion in Boxtel hebben het coronavirus. Dat is gebleken na een steekproef van de GGD. Vion zegt nu, op advies van de GGD, de naleving van alle coronamaatregelen binnen de productielocatie in Boxtel aan te scherpen.

De positief geteste medewerkers werken vooral in koude ruimtes, meldt Vion. Op overige bedrijfsonderdelen, zoals de slachthal, zijn geen besmettingen aangetroffen. Het merendeel heeft lichte tot matige gezondheidsklachten.

Het aangescherpte nalevingsprotocol geldt voor het gehele bedrijf, met extra maatregelen voor specifieke delen. “Het protocol ziet toe op de bescherming van medewerkers, zodat alle medewerkers zonder gezondheidsklachten kunnen blijven werken. Vion zal dit nalevingsprotocol ook in haar overige productielocaties introduceren. De GGD monitort de gemaakte afspraken”, aldus het bedrijf.

Een van de nieuwe maatregelen is de invoering van een dagelijkse gezondheidscontrole.

“De uitkomsten van het onderzoek van de GGD zijn helder voor ons en daar handelen we direct op. De uitgebreide desinfectie vindt dagelijks plaats. We informeren onze medewerkers zo goed mogelijk over de gerichte maatregelen. Onze corona-toezichthouders zullen onze medewerkers in de productielocatie helpen en aanspreken op de naleving van de aangescherpte corona-protocollen. Deze verdere aanscherping van de maatregelen treffen wij in Boxtel en voeren we ook door in onze andere vestigingen”, zegt Ronald Lotgerink, directeur van Vion.

De GGD doet binnenkort opnieuw een steekproef bij het bedrijf in Boxtel.

Ruim een week geleden werd het slachthuis in Groenlo van Vion gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus. Woensdag ging een slachterij van het bedrijf in Apeldoorn dicht omdat daar de coronaregels waren overtreden.