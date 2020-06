Gerechtshof doet later uitspraak over muziek Efteling

Het gerechtshof in Amsterdam doet dinsdag geen uitspraak meer in de zaak van componist Maarten Hartveldt over zijn muziek die klinkt in de Efteling. De zaak is met zes weken aangehouden, meldt een woordvoerster van het gerechtshof. Die doet op 14 juli alsnog uitspraak.

Maarten Hartveldt is sinds 2006 verwikkeld in een slepende affaire met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Het conflict draait om de muziek die die hij componeerde voor de Efteling. Hij componeerde naar eigen zeggen in totaal elf nummers voor het attractiepark. “Die klonken dertien jaar lang overal in de Efteling. 40 procent van de muziek in de Efteling is mijn muziek”, zegt Hartveldt.

De huiscomponist van de Efteling kreeg via Buma/Stemra alleen een vergoeding van 198 euro voor de muziek die klonk op het looppad van het parkeerterrein naar de ingang van het park. Hij spande een rechtszaak aan die in 2018 diende bij de rechtbank in Amsterdam. De componist stelt dat hij via Buma/Stemra te weinig vergoeding heeft ontvangen voor zijn muziekrechten, maar de rechtbank wees de claim af. Daarom ging de componist in hoger beroep.