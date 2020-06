Grapperhaus: gemeenteraad moet oordelen over optreden Halsema

Of de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moet worden afgerekend op de te drukke demonstratie van maandag, is aan de gemeenteraad. Het kabinet wil zich daar niet in mengen, zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

PVV-leider Geert Wilders eiste dinsdag bij het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer Halsema’s ontslag. De wet geeft het kabinet formeel die bevoegdheid, maar Grapperhaus vindt dat het lot van de burgemeester aan de lokale democratie is.

Het kabinet gaat de burgemeesters die de veiligheidsregio’s voorzitten wel nog eens “nadrukkelijk” vragen duidelijke regels te stellen voor demonstraties. Daarbij moeten zij aandacht schenken aan het gevaar van te grote drukte en daarmee de verspreiding van het coronavirus.