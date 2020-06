Kamer wil parlementaire ondervraging toeslagenaffaire

Politici en ambtenaren die betrokken waren bij de toeslagenaffaire worden naar alle waarschijnlijkheid onder ede gehoord. De volledige Tweede Kamer wil een parlementaire ondervraging over de affaire. Getuigen die de Kamer wil ondervragen zijn daarbij verplicht op te dagen.

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag voor een voorstel van GroenLinks voor een parlementaire ondervraging, die korter en minder uitgebreid is dan een parlementaire enquête. Bepaalde partijen twijfelden eerst nog aan dat instrument, omdat de onderzoekende Kamerleden daarmee geen documenten kunnen vorderen. Maar onder anderen initiatiefnemer Bart Snels en SP-Kamerlid Renske Leijten zien de ondervraging als een “opmaat” naar een mogelijke parlementaire enquête.

“Dit dossier gaat over een overheid die ongenadig, zonder mededogen, zonder gevoel van menselijkheid mensen in de wielen heeft gereden”, zegt Snels. “Herstel van vertrouwen kan alleen als de politiek betrokkenen ook zelf verantwoording afleggen. Dat zijn we aan de ouders verplicht.”

Mogelijk worden niet alleen oud-bewindspersonen als staatssecretaris Menno Snel op het matje geroepen, maar ook huidig PvdA-leider Lodewijk Asscher (in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken) en minister Eric Wiebes die in Rutte-II staatssecretaris van Financiën was.

De Kamer spreekt in het voorstel uit “bewindslieden en daarbij betrokken topambtenaren” te willen horen over de affaire, waarbij zeker honderden ouders zijn beschuldigd van fraude met ontvangen kinderopvangtoeslag. Velen van hen kwamen daardoor in grote financiële problemen.

De staatssecretarissen van Financiën, Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief, hebben recent aangifte gedaan tegen de eigen Belastingdienst wegens vermoedens van beroepsmatige discriminatie en knevelarij (het bewust onterecht opeisen van betalingen door ambtenaren) in de toeslagenaffaire. Volgens de Kamer moeten er dan ook afspraken gemaakt worden met het Openbaar Ministerie om ervoor te zorgen dat de ondervraging het “nog te starten onderzoek van het OM” niet in de weg zit.