Nederlanders om in de gaten te houden: initiatiefnemer Get fat with me Karima el Bakkali (22)

Toen Karima El Bakkali een jaar of veertien was, had ze wat ondergewicht. Ze wilde graag aankomen, maar kon weinig over dit onderwerp vinden. Toen ze aan Google vroeg ‘hoe kom ik aan?’ kwam de zoekmachine met de suggestie ‘hoe val ik af?’. Ze is zelf op onderzoek gegaan en kwam in twee maanden tijd tien kilo aan. Haar community op Facebook Get fat with me bestaat inmiddels uit 10.000 vrouwen.

Ze is inmiddels alweer zeven jaar bezig met het begeleiden van vrouwen die ondergewicht hebben en met haar platform Get fat with me. Ik ervaarde gelukkig geen gezondheidsproblemen, maar zat wel net onder een gezonde BMI, dus had wel ondergewicht. “Ik had geen gezondheidsproblemen, maar vond zelf dat ik ondergewicht had. Als ik een griepje had, viel ik snel af. Ik zat net onder het gemiddelde BMI.” Toen ze in vrij korte tijd op eigen kracht tien kilo was aangekomen, kreeg ze steeds vaker vragen van andere vrouwen. Hoe had ze dat gedaan? Ze werd zich ervan bewust dat er meer vrouwen waren zoals zij, die graag willen aankomen.”

Van het een kwam het ander. Steeds meer vrouwen vroegen om hulp en van 1 op 1 WhatsApp coaching werden het groepen die Karima begeleidde. “Het begon me te veel tijd te kosten, dus toen besloot ik vier jaar geleden om een Facebookgroep aan te maken. Hierdoor kon ik iedereen in één keer alles uitleggen. Ik had al snel een paar duizend leden. Het zijn vrouwen tussen de 16 en 45 jaar. Het is een heel breed publiek. Als je ondergewicht hebt en je zegt dat je wilt aankomen, krijg je toch vaak de opmerking: waarom? Je bent zo mooi slank. Dun zijn is geaccepteerd en als iemand zegt: wat ben je dun, dan zien we dat vaak als compliment. Het viel me ook op dat veel vrouwen niet openlijk over hun ondergewicht durven te praten.”

In de groep worden ervaringen en tips gedeeld, maar ook irritaties over hoe deze groep zich niet gerepresenteerd voelt. “Er is veel skinny shaming. Dan ben je op een verjaardag en zegt iemand: oh, ben je nog niet weggewaaid of neem maar wat extra taart. Ik heb wat ik doe best lang stil gehouden, maar het is tijd dat ik er meer mee naar buiten treed. Ik moet erover praten, want er zit een taboe op. Ik heb er zelf keihard aan gewerkt om aan te komen, maar dat betekent niet dat iedereen het zo moet doen. Veel mensen hebben haast, maar ik benadruk telkens weer: het is een levensstijl, het is geen dieet. Je kan nog zoveel eten in een korte tijd en aankomen, maar als je het weer loslaat, kan je weer opnieuw beginnen. Je kan beter langer over het aankomen doen, waardoor je een habit creëert die vol te houden is en je je lichaam beter leert begrijpen.”

Waarom doe je wat je doet?

“Als ik om me heen kijk, ben ik de enige die over dit onderwerp praat. Ik zie het als een noodzaak om hiermee bezig te zijn. Niemand doet het, dus dan denk ik: waarom doe ik het dan niet? Ik kan wel wachten op anderen om een verandering in de maatschappij te zien, maar ik kan het ook gewoon zelf doen. De community voelt als een familie voor mij, we zijn er voor elkaar. Ik deel mijn verhaal namens ons allemaal. Het lijkt nu in onze maatschappij alsof iedereen alleen maar wil afvallen, want alles gaat daarover. Maar er zijn ook veel vrouwen die willen aankomen.”

Wat houd je momenteel bezig?

“De groei houdt me bezig van wat ik doe. Het is wel spannend. Hoe kan ik dit groter maken? Ik doe dit naast mijn studie en loop momenteel voltijds stage. Dus het is best pittig, maar ik wil iets bouwen waar ik na mijn studie mee door kan gaan. Dus het is telkens die balans vinden tussen tijd investeren in Get fat with me en mijn studie. Ik werk sowieso elk weekend, dat is normaal voor mij. In de avonden doe ik mails beantwoorden en social media. En ik moet ook momenten van rust inbouwen.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer en student?

Over rust inbouwen ingesproken, hoe zorgt Karima voor zichzelf? “Ik voel wel goed aan als het te veel wordt. Vroeger negeerde ik die signalen en nu heb ik dat beter onder de knie. Nu doseer ik beter en neem ik meer de tijd om te rusten. Dat doe ik dan ook gewoon. Als ik wegval, blijft de community niet overeind. Ik moet gezond zijn. Verder lees ik boeken, heel relaxed vind ik dat, en even wandelen of niksen vind ik ook fijn.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?