Omzet reisbranche fors gedaald door coronacrisis

De omzet van de reisbranche in Nederland, met bijvoorbeeld reisbemiddelaars en touroperators, is in het eerste kwartaal met meer dan 19 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder vanwege de coronacrisis. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan kreeg de toerismesector flinke tikken omdat reizen werden afgeblazen en mensen geen vakanties meer boekten. Nederlanders beginnen inmiddels wel weer vliegvakanties naar Zuid-Europa voor deze zomer te boeken.

Binnen de gehele zakelijke dienstverlening nam de omzet met 2 procent toe op jaarbasis, wat de zwakste stijging in jaren is. Volgens het CBS boekten veel branches nog een hogere omzet, ondanks de maatregelen tegen het coronavirus die in maart van kracht werden, waaronder bijvoorbeeld de IT-sector, administratieve en juridische dienstverleners en architectenbureaus. Bij uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en reclamebureaus daalde de omzet.