Openbaarvervoerbedrijven: doe mondkapje al op vóór het instappen

De openbaarvervoerbedrijven in Nederland zijn tevreden over de eerste twee dagen dat het verplicht is een mondkapje te dragen. Grote problemen hebben zich niet voorgedaan, meldt OV-NL, de organisatie waarin alle openbaarvervoerbedrijven verenigd zijn. Wel ontstaan soms opstoppingen omdat mensen pas hun mondkapje opdoen als ze de trein, tram, bus of metro instappen. “Zorg er dus voor dat je het mondkapje al op hebt voorafgaand aan instappen, dat zorgt voor een goede doorstroming”, zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL.

Het dragen van een mondkapje is sinds 1 juni verplicht. Dinsdag was een spannende dag omdat ook de middelbare scholen weer opengingen. Peters: “Net als maandag gaat het over het algemeen soepel. Iedereen moet uiteraard even wennen, zowel de reizigers als onze eigen medewerkers. Toch gaat iedereen er positief mee om en dat verdient een groot compliment.”

OV-NL meldt dat er dinsdag minder ‘volmeldingen’ van de voertuigen zijn. Dat komt doordat het volume van het ov in Nederland zo maximaal mogelijk is opgeschaald. “We hopen dat deze lijn zich op deze manier doorzet. Daarom doen we nogmaals de oproep: werk thuis als het mogelijk is. Reis alleen als het noodzakelijk is en vermijd drukke plekken. Als we zo doorgaan, kan het openbaar vervoer in Nederland de komende maanden de versoepelingen goed ondersteunen.”