Organisatie van protest in Amsterdam trots op opkomst

De actiegroep BlackLivesMatterNL is trots op de opkomst van de demonstratie maandag op de Dam in Amsterdam. “We zijn trots op en geroerd door elkaar, door iedereen die er vandaag bij was. En ja, we zijn nog steeds woedend. On to the next: Den Haag, Maastricht, Rotterdam… let’s go”, laat de actiegroep via Twitter weten.

Volgens een van de leden van de groep hadden de actievoerders tegen de gemeente gezegd dat er tussen de 200 en 300 mensen zouden komen en dat niemand z’n grote opkomst had verwacht. Er kwamen duizenden mensen op de Dam demonstreren tegen het geweld tegen zwarten in Amerika naar aanleiding van de dood van George Floyd, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed.

BlackLivesMatterNL heeft voor dinsdag een demonstratie in Den Haag aangekondigd en woensdag in Rotterdam. Volgens Omroep West gaat de gemeente Den Haag dinsdagochtend in overleg met BlackLivesMatterNL. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de demonstratie aangemeld en wordt er nog overlegd over een locatie.