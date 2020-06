ProRail tevreden over manier waarop treinverkeer is hervat

Spoorbeheerder ProRail is tevreden over de manier waarop dinsdag is teruggeschakeld naar de volledige dienstregeling. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus moesten veel zaken worden aangepast. Grote problemen deden zich vooralsnog niet voor, meldt ProRail.

“We deden de dag ervoor zelf nog allerlei laatste checks,” zegt Marcel Snijders, hoofd van de verkeersleiding van ProRail. “Hoe ligt het spoor erbij en hebben we het roest er goed afgereden zodat sporen schoon zijn? En hebben vervoerders de treinen en personeel op de juiste plek staan?” ProRail spreekt van een historische gebeurtenis. “Nooit eerder was na zo’n lange periode zo’n grote opstart nodig.”

De voorbije weken, toen sprake was van een aangepaste dienstregeling, kon af en toe een trein niet vertrekken omdat er te veel reizigers aan boord waren. Als zoiets weer voorkomt, komt de landelijke verkeersleiding van ProRail in actie. “Normaal gesproken heffen we een trein op om het treinverkeer weer zo snel mogelijk te hervatten,” aldus Snijders. “Maar in dit geval betekent dat dat het op het perron ook een stuk drukker wordt. Dat proberen we te voorkomen. Aan de andere kant: als je een te volle trein laat doorrijden, kan de drukte op het volgende station toenemen. Daar staan vaak al mensen te wachten. We zullen dus altijd kijken naar wat het beste is, zowel voor de doorgang van treinverkeer als ook het voorkomen van te grote drukte.”

Op de acht grootste stations in Nederland begint ProRail samen met NS een proef met handdesinfectiemiddel. Die zuilen staan op plekken net voor de toegangspoortjes. Het gaat om twee stations in Amsterdam (Centraal en Zuid) en de hoofdstations in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Eindhoven en Nijmegen.