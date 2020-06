Basisscholen op 8 juni weer helemaal open

De basisscholen gaan vanaf 8 juni weer helemaal open. Dat heeft het kabinet besloten, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Het kabinet mikte al op die datum, maar hield nog een slag om de arm voor het geval het coronavirus opnieuw de kop zou opsteken.

Basisschoolleerlingen krijgen sinds 11 mei weer de halve schoolweek les op school. Het kabinet wilde de scholen voorzichtig openen, omdat nog onduidelijk was hoe groot het gevaar was dat kinderen het virus oplopen en elkaar en volwassenen besmetten. Inmiddels is er meer onderzoek verricht en wordt steeds duidelijker dat die risico’s meevallen.

Sinds basisschoolleerlingen weer halve schoolweken maken in de klas, is het coronavirus verder teruggedrongen. Het sein staat daarom op groen om de scholen de laatste weken tot de zomervakantie helemaal te heropenen. Dat kan zeker achterstandsleerlingen helpen niet verder achterop te raken, denken deskundigen.

Op een paar scholen heeft in de afgelopen drie weken het virus de kop opgestoken. Dat gebeurde recent nog in Den Haag. Maar het kabinet ziet in die incidenten geen reden om leerlingen langer thuis te laten