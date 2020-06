Antiracisme-betoging Rotterdam afgebroken wegens drukte

De demonstratie op en rond de Erasmusbrug in Rotterdam tegen racistisch politiegeweld is afgebroken omdat het te druk werd. De politie had de actievoerders opgeroepen te vertrekken.

De meeste demonstranten geven gehoor aan die oproep. Een politiewoordvoerder zegt dat zal worden geprobeerd de betogers “gecontroleerd” weg te leiden.

“We hebben onze uiterste best gedaan om de betogers op anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar dat is helaas niet gelukt”, zegt Caitlin Schaap, medeorganisator van de betoging. De actievoerders hadden aanvankelijk toestemming gekregen om van 17.00 tot 18.30 uur te demonstreren op en rond de Erasmusbrug. Aanleiding voor het protest was de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de VS door politiegeweld.

Demonstraties in Den Haag en Groningen verliepen dinsdag rustig. Mensen konden voldoende afstand houden conform de coronaregels. Maandag kwamen onverwacht duizenden mensen af op de manifestatie op de Dam in Amsterdam. Toen lukte dat niet.