Haagse basisschool dicht, twee leraren hebben corona

Een openbare basisschool in Den Haag blijft de komende tijd dicht. Twee leraren hebben het coronavirus en zeven leerlingen hebben klachten die daarop wijzen. Dat heeft de overkoepelende organisatie voor het openbare basisonderwijs in Den Haag, De Haagse Scholen, laten weten.

Het gaat om de openbare basisschool De Springbok. Die heeft bijna 500 leerlingen en 60 medewerkers, verspreid over twee locaties in de wijk Transvaal. Een leerkracht op de ene locatie kreeg afgelopen zaterdag klachten, een leraar van de andere locatie werd maandag ziek. Beiden hebben zich dinsdag laten testen en hoorden woensdagochtend dat ze inderdaad het coronavirus hebben opgelopen. De zeven zieke leerlingen zitten niet in de klassen van de besmette leraren. De uitslag van hun coronatests is nog niet bekend.

De leerlingen van De Springbok krijgen voorlopig weer thuisonderwijs. Het is nog niet bekend hoelang dat duurt.