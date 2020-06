Lidl stopt met aanbieden van reizen in Nederland

Lidl is per 1 juni gestopt met het doorverkopen van reizen in Nederland. Dat meldt de supermarktketen op de eigen website. Lidl zegt dat klanten die een geboekte reis hebben staan via Lidl Reizen zich geen zorgen hoeven te maken. Deze reizen zullen waar mogelijk uitgevoerd worden door de desbetreffende touroperator.

Vorige week werd al bekend dat Lidl in Duitsland stopt met eigen touroperatoractiviteiten in oktober dit jaar, en daar alleen nog doorgaat als onlinewederverkoper van reizen. Die dienst stopt nu in Nederland dus ook. Op de Nederlandse markt was Lidl alleen als wederverkoper actief via Lidl-reizen.nl, waar reizen van de eigen touroperator en van partnertouroperators werden aangeboden.

Lidl begon in augustus 2011 met de verkoop van reizen in Nederland. De laatste jaren was de Jong Intra een vaste leverancier op de Nederlandse markt. In de Lidl-supermarkten waren folders met het reisaanbod verkrijgbaar, waarna klanten via de website konden boeken.

Het concern is als onlinewederverkoper ook actief in Oostenrijk en Zwitserland.