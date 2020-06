Nederland sluit coronavaccinverbond met Europese landen

Nederland gaat samen met Duitsland, Frankrijk en Italië optrekken in de onderhandelingen over de ontwikkeling en productie van coronavaccins. Met wat het ministerie van Volksgezondheid (VWS) de Inclusieve Vaccin Alliantie noemt, hopen de landen zo goed en snel mogelijk toegang te krijgen tot een effectief vaccin, als dat eenmaal beschikbaar is.

Om zo snel mogelijk tot een werkend vaccin te komen zijn “een gezamenlijke strategie en investeringen nodig”, denken de vier landen. “De alliantie is bezig met de verkenning van kansrijke initiatieven voor de ontwikkeling van een vaccin, om zodoende voldoende vaccins veilig te stellen voor de EU en andere landen.”

De samenwerking moet tot afspraken met farmaceuten leiden, om een potentieel vaccin “breed toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar” te maken.

Andere landen zijn welkom zich bij de samenwerking aan te sluiten, aldus VWS. Ook willen de vier samenwerken met de Europese Commissie en willen ze dat “een deel van de vaccins beschikbaar komt voor landen met lagere inkomens, waaronder in Afrika”.

Nederland trok eerder al 50 miljoen euro uit voor onderzoek naar een coronavaccin. Dat geld ging naar CEPI, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Deze stichting uit Noorwegen verzamelt donaties uit de hele wereld om onderzoek naar vaccins tegen infectieziekten te financieren.