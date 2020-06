Nertsenfokkerijen met coronabesmettingen worden geruimd

Een aantal nertsenfokkerijen waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, wordt geruimd. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Het gaat om acht fokkerijen waar de besmetting bevestigd is. Op een boerderij in Venray is de besmetting nog onzeker, dus de dieren daar worden vooralsnog niet geruimd.

Het gaat om acht locaties in Brabant waar het virus is vastgesteld, bij zes bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis. Naar aanleiding van de besmettingen heeft het kabinet advies gevraagd van het Outbreak Management Team over de uitbraak onder nertsen. Het kabinet vreest dat op boerderijen brandhaarden of ‘reservoirs’ ontstaan, waarin het virus kan blijven rondgaan, ook als de epidemie bij mensen is uitgedoofd.

Inmiddels zijn ook twee gevallen bekend waarbij een nerts hoogstwaarschijnlijk een mens heeft besmet.

Bronnen zeggen verder dat het kabinet kijkt naar een extra regeling voor nertsenhouders die eerder willen stoppen dan in 2024. In dat jaar moeten nertsenhouders definitief stoppen met hun bedrijf.

Sinds de eerste besmettingen heeft het kabinet opdracht gegeven voor onderzoek naar nertsenbedrijven in Nederland. Het kabinet heeft steeds benadrukt dat ruimen van houderijen met besmette nertsen “geen taboe” is. Landbouwminister Carola Schouten noemde het in de Tweede Kamer eerder “een ultiem middel, dat we niet zullen schuwen als het nodig is”.